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جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول الدفوع الإجرائية في الدعاوى القضائية

كتب:

أحمد أبوضيف
12:54 م | السبت 18 مايو 2024
الدكتور أحمد المنشاوي - رئيس جامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي - رئيس جامعة أسيوط

أعلن مركز الدراسات القانونية لخدمة المجتمع بكلية الحقوق في جامعة أسيوط، عن تنظيم دورة تدريبية حول الدفوع الإجرائية في الدعاوي القضائية (المدنية - الإدارية - الجنائية)، وذلك يومي 30 و31 مايو الجاري.

دورة تدريبية حول الدفوع الإجرائية

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن انعقاد الدورة التدريبية يأتي في إطار الدور الذي يقوم به مركز الدراسات القانونية بالجامعة، وتنظيمه للعديد من الدورات التدريبية التي تسهم في حل مشكلات المجتمع علي المستوى المحلي والقومي، إلي جانب تقديم الحلول القانونية اللازمة، بالتعاون مع الهيئات المختصة، فضلاً عن تقديم خدمة الاستشارات القانونية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور دويب أن الدورة التدريبية تتناول؛ عددًا من المحاور المهمة حول أصول وأسس الدفوع الإجرائية في كافة الدعاوي القضائية، والتي تستهدف طلاب كلية الحقوق وخريجيها، وذلك بواقع عشر ساعات تدريبية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.