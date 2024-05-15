جامعة أسيوط تتقدم 31 مركزا في تصنيف «CWUR» العالمي لعام 2024

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ أنّ الجامعة احتلت المركز الخامس محليًا، و1101 عالميًا في تصنيف «The Center for World University Ranking2024» أو «CWUR»؛ وذلك ضمن 20 ألفًا و966 جامعة على مستوى العالم، متقدمة 31 مركزًا عن العام السابق.

أهمية التصنيفات الدولية

وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ أنّ تصنيف CWUR العالمي، يعتمد على أربعة معايير رئيسة هي «التعليم، وقابلية التوظيف، وأعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي» وأنّ الجامعة نجحت في تحقيق إنجاز جديد بتقدمها 31 مركزًا علن 2023، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهد؛ للوصول إلى مستوى أفضل بين الجامعات العالمية، لافتًا إلى أهمية التصنيفات الدولية؛ كمؤشر على موقع الجامعة بين مثيلاتها من الجامعات؛ سواء على المستوى المحلي أو الدولي؛ وذلك بناء على المعايير التي وضعتها هذه التصنيفات.

وأوضح الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث؛ أن تصنيف CWUR تضمن إدراج جامعة أسيوط ضمن أفضل 5.3% جامعة على مستوى العالم؛ ويعتمد التصنيف على انتقاء 2000 جامعة فقط من بين أكثر من 20 ألف جامعة على مستوى العالم، مثمنًا الجهود والإجراءات التي جرى اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي للجامعة.

ما هي «CWUR»؟

وكشف الدكتور عمر شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي؛ أنّ «CWUR» هو منظمة استشارية رائدة تقدم المشورة في مجالات «السياسات، والرؤى الاستراتيجية، والخدمات الاستشارية للحكومات والجامعات» لتحسين النتائج التعليمية والبحثية، ويعتمد في تصنيف جامعات العالم على مجموعة من المؤشرات هي: «جودة التعليم (Quality of Education) بنسبة 25%، توظيف الخريجين (Alumni Employment) بنسبة 25%، تميز أعضاء هيئة التدريس (Quality of Faculty) بنسبة 10%، مخرجات وأداء البحث العلمي (Research Performance) بنسبة 40%».