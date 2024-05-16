جامعة أسيوط تفتح باب الترشح لمنصب عميد معهد جنوب مصر للأورام

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح، وإعلان الجدول الزمني لشغل منصب عميد معهد جنوب مصر للأورام.

فتح باب الترشح لشغل منصب عميد معهد جنوب مصر للأورام

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة ورئيس اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات ومعاهد الجامعة، أنه وفقا للجدول الزمني للترشح، فمن المقرر أن يشهد يوم الأحد 26 مايو، بدء تقديم الأوراق من الراغبين في الترشح لمنصب عميد المعهد الذي يمتد حتى الخميس 30 مايو، في الساعة 3 مساء، يليه إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح، السبت 1 يونيو، على أن يبدأ الأحد 2 يونيو فتح باب التظلمات والطعون، والأحد 9 يونيو الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين بعد فحصها من اللجنة المختصة والبت فيها.

كيفية تقديم طلبات الترشح

وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد معهد جنوب مصر للأورام، أن الطلبات تقدم إلى أمانة اللجنة المختصة للترشح بالمكتب الفني لرئيس الجامعة جناح (ج) الدور الرابع بالمبنى الإداري، مع اتباع باقي الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن وفق الجدول الزمني المعلن.