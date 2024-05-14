جامعة أسيوط تطالب «تعليم النواب» بزيادة مخصصاتها في مشروع الموازنة الجديدة

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشة مشروع موازنة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2024-2025، وموازنة جامعة أسيوط.

وشدد المنشاوي على حرص الجامعة على تطوير خدماتها التعليمية والطبية لتواكب التطورات العلمية العالمية، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن جامعة أسيوط تتمتع بإمكانيات علمية وطبية متميزة، وتحتل مكانة متقدمة في التصنيفات الدولية، ولديها منظومة متكاملة من المدن الجامعية والمستشفيات الطبية الرائدة.

وطالب المنشاوي بزيادة مخصصات الموازنة للجامعة في عدد من البنود، تشمل:

- بنود التغذية: لتوفير تغذية مناسبة للطلاب في المدن الجامعية.

- المستلزمات الطبية والأدوية: لتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية التي تقدم خدماتها لقطاع عريض في صعيد مصر.

- الاعتمادات المالية للباب الأول (الأجور والتعويضات): للوفاء بالتزامات الجامعة تجاه العاملين وأعضاء هيئة التدريس.

- الاعتمادات المالية للباب السادس (الموازنة الاستثمارية): لاستكمال المشروعات القائمة، خاصةً مستشفى الإصابات ومستشفى الأورام الجديدة.

وأكّد رئيس جامعة أسيوط أنَّ تلبية هذه المطالب ضرورية لتمكين جامعة أسيوط من أداء رسالتها بشكل فعال وتحقيق أهدافها في التطوير والارتقاء.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، وسامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، وماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى جانب عدد من المسؤولين بجامعة أسيوط.