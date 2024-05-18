«بيت الزكاة والصدقات»: إدراج أسر جديدة من قرى أسيوط في برامج دعم نقدي

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» الانتهاء من المسح الشامل لقريتي الأقادمة وباويط بمحافظة أسيوط، الذي كشف أن 40% من الأسر التي بحثها المختصون ببيت الزكاة والصدقات تستحق إدراجها ضمن البرامج التنموية لبيت الزكاة والصدقات، وذلك في إطار الخطة التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» خلال شهر مايو 2024.

إدراج برامج دعم نقدي لتقديم الإعانات الشهرية للأسر الفقيرة

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان، أن فريقًا من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» كشف أن نسبة الفقر في القريتين تصل إلى 79%، وأن عدد سكان القريتين يصل إلى 30ألفا و818 فردًا، وأن عدد الأسر الفقيرة يصل إلى 4980 أسرة تبين استحقاق 40% من الأسر التي تم بحثها لأموال الزكاة والصدقات، وسيتم إدراجها تحت برامج دعم نقدي لتقديم الإعانات الشهرية وستر وغطاء وصحة وغارمين وتيسير زواج ووصلات مياه وغارمون، وذلك في إطار خطة «بيت الزكاة والصدقات» التنموية التي تعمل على مناهضة الفقر وسد الاحتياجات الأساسية لتلك الأُسَر.

أشار تقرير المسح الشامل، إلى أن الحالات التي تم بحثها أُدْرِج 60% منها ضمن برامج سند للإعانة الشهرية، و40% ضمن برامج ستر وغطاء، وتقديم الأجهزة الكهربائية وتيسير زواج الفقيرات غير القادرات، وبرنامج إسكان لتركيب وصلات المياه.