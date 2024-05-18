فرحة الطلاب بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية

عبر عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم عن فرحتهم اليوم بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية، التي انطلقت صباح اليوم بمادة اللغة العربية، إذ أدى نحو 109 آلاف و991 طالبا وطالبة الامتحان بعد أن تم توزيعهم على نحو أكثر من 500 لجنة في 19 إدارة تعليمية بالدقهلية.

امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية

وأشارت الطالبة منال ابراهيم لـ«الوطن» أن الامتحان جاء سهلا وواضحا «فرحتنا النهاردة بعد انتهاء امتحان العربي كبيرة الحمد لله امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت بفرحة وأتمني تكمل فرحتنا».

وأكدت الطالبة ندى محمد، أن الخوف الأكبر يكون من أول مادة في امتحانات الشهادة الإعدادية، لكن اللغة العربية كسرت أي معالم للخوف «شجعنا على المذاكرة لباقي الامتحانات علشان نقدر نحصل على مجموع يؤهلنا للدخول للثانوية العامة».

امتحان اللغة العربية بلا شكاوى بالدقهلية

وأضاف ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه يتم المتابعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة أي شكاوى أو مشكلات تواجههم وجاء تقرير غرفة العمليات الرئيسية، مشير إلى أنه لم ترد أى شكاوى من صعوبة الامتحان وجاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط وشامل لأجزاء المنهج ولم تتلق غرفة العمليات شكاوى من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.