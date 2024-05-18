محافظ الجيزة: مسافات آمنة بين الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، وذلك في عدد من اللجان بمدرسة عبدالله بن رواحة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة الوراق التعليمية، ومدرسة الأبطال للتعليم الأساسي بنين، بقرية صقيل التابعة لإدارة أوسيم التعليمية، للوقوف على الإجراءات المتخذة، والتأكد من توافر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

تكثيف أعمال التعقيم والتطهير

وأوضح محافظ الجيزة، أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام حوالي 191 ألفا و680 طالبا وطالبة داخل 697 لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية، حيث تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والإنارة اللازمة داخل اللجان، وإجراء الصيانات البسيطة، بجانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات.

تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان

واطمأن «راشد»، خلال جولته، على توافر كل سبل الراحة للطلاب، والتأكد من تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات، حفاظاً على تركيز الطلاب، مؤكدا ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

وأستمع محافظ الجيزة لتقييم الطلاب لمستوى امتحان مادة اللغة العربية، مشيراً إلى أنه روعى تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية وذلك للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان.

توفير مناخ صحي آمن في الامتحانات

وبعث محافظ الجيزة برسالة طمأنة لأولياء الأمور خلال الحديث معهم خارج مقار اللجان، مؤكداً اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن للطلاب، وأن الأمتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وأشار محافظ الجيزة إلى تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، بالتنسيق مع غرف عمليات الاحياء والمراكز لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس والعمل على حل أي معوقات تواجه الطلاب.