«تعليم القاهرة» تشدد على عدم حيازة التليفون المحمول في امتحانات الإعدادية

تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدرسة العباسية الإعدادية بنات، التابعة لإدارة الوايلي التعليمية، حيث أدى الطلاب الامتحانات اليوم في مادة الدراسات الاجتماعية.

توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات

واطمأن مدير «تعليم القاهرة» من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، وأنها جاءت مباشرة دون أي تعقيد، كما حرص على متابعة جميع اللجان، وتأكد من وجود المراوح والمياه داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الإمتحانات بكل يسر وسهولة.

تكافؤ الفرص بين الطلاب

وشدد مدير المديرية على عدم حيازة التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع، مشيرا إلى أن المديرية تتابع امتحانات الصف الثالث الإعدادي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة أي شكاوى أو مشكلات تواجههم.

والتقى مدير المديرية بعدد من أولياء الأمور، حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كل الإجراءات لتوفير بيئة امتحانية آمنة لجميع الطلاب .