طبيب يحذر من عادة يومية خطيرة في المصايف.. قد تسبب سرطان الجلد

بالتزامن مع الموجة الحارة التي تسيطر على البلاد حاليا مع قرب حلول فصل الصيف، يفكر كثيرون في قضاء العطلة الصيفية على أحد الشواطئ للاستمتاع بالسباحة في المياه واستنشاق الهواء النقي، ويهتم العديد بالحصول على «تان» من خلال الجلوس تحت أشعة الشمس فترات طويلة؛ رغبة في تحول لون أجسادهم من اللون الأبيض إلى البرونزي اللامع الذي يضيف مظهرًا جاذبًا لهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست».

أضرار زيوت التان

ويقول ديفيد فيشر رئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى ماساتشوستس العام بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الأشخاص المولعون بفكرة الحصول على تان لا يكتفون بالتعرض إلى أشعة الشمس الطبيعية، بل يبحثون عن كريمات وزيوت التان أو التسمير السريع للحصول على مظهر جاذب لفترة طويلة وبأقصى سرعة ممكنة دون إدراك منهم للمخاطر العديدة التي تصيب جلدهم جراء ذلك.

تجذب زيوت التسمير أو التان أشعة الشمس فوق البنفسجية وتزيد من قدرة الجلد على امتصاصها؛ ما يؤدي إلى تعرض خلايا الجلد للتلف والتجاعيد بالإضافة إلى تصبغ خلايا البشرة وضعف مناعة الجلد الذي يعرضه لخطر الإصابة بالعدوى، كما أضاف «فيشر» لـ«واشنطن بوست».

خطورة الإصابة بسرطان الجلد

ويؤكد الدكتور محمد شلبي استشاري الأمراض الجلدية، خطورة فكرة الحصول على التان من خلال التعرض لأشعة الشمس؛ لأن ذلك يسبب حروق وتجاعيد وتشققات في الجلد، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بسرطان الجلد لأنّ الأشعة فوق البنفسجية تتسبب في إتلاف الحمض النووي في خلايا الجلد، ما يسبب نمو الجلد بشكل غير طبيعي وظهور أورام حميدة أو خبيثة.

وأضاف «شلبي» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ الأمر يزداد خطورة مع استخدام كريمات وزيوت التسمير التي تصنع توهجا صناعيا للجلد، وتعمل من خلال تركيز أشعة الشمس على الجلد للحصول على سمرة أكبر، ما يسبب الشيخوخة المبكرة من خلال تكسر ألياف الكولاجين والإيلاستين في البشرة.

ونصح بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة خلال وقت الظهيرة من الساعة 12 وحتى الساعة 3 مساءً، وهو الوقت التي يكون فيه الإشعاع الشمسي قويا، مع أهمية استخدام الكريمات الواقية من الشمس لحماية الجلد من الأشعةالفوق بنفسجية الضارة.