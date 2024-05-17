5 طرق للحفاظ على البشرة من أشعة الشمس.. اتبع هذه النصائح خلال فصل الصيف

التعرض المُفرط لأشعة الشمس قد يُسبب أضرارًا جسيمة للبشرة، بما في ذلك حروق الشمس، وشيخوخة الجلد المبكرة والالتهابات، وسرطان الجلد؛ لذا وتزامنًا مع بداية فصل الصيف، نستعرض في السطور التالية بعض النصائح للحفاظ على البشرة من أشعة الشمس والحفاظ على نضارتها وترطيبها.

5 طرق للحفاظ علي البشرة من أشعة الشمس

1- استخدام واقي الشمس:

وبحسب توضيح الدكتورة إيمان سند، استشارية الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«الوطن»، فإن استخدام واقي الشمس بانتظام يعد من أهم النصائح لـ الحفاظ على البشرة من أشعة الشمس خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، كما يجب التأكد من اختيار واقي شمس بعامل حماية من الشمس (SPF) 30 على الأقل، واسع الطيف، ومُقاوم للماء، ويجب وضع واقي الشمس على جميع المناطق المكشوفة من البشرة قبل 15 دقيقة من الخروج إلى الشمس، مع إعادة وضعه كل ساعتين أو أكثر.

2- ارتداء الملابس الواقية:

من النصائح الأخرى للحفاظ على البشرة من أشعة الشمس هي ارتداء الملابس الواقية، منها الملابس المصنوعة من أقمشة ضيقة النسيج ذات ألوان فاتحة، حيث تُقدم حماية أفضل من أشعة الشمس، كما يجب ارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية.

3- تجنب التعرض للشمس خلال ساعات الذروة:

تكون أشعة الشمس أقوى بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً؛ لذا يُفضل تجنُّب التعرُّض المباشر للشمس خلال هذه الساعات.

أهمية النظام الغذائي

4- تناول نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة:

تُساعد مضادات الأكسدة على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة التي تسببها أشعة الشمس؛ لذا من المهم تناول الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الطماطم والسبانخ.

5- ترطيب البشرة:

من المهم ترطيب البشرة بانتظام، لا سيما بعد التعرض لأشعة الشمس؛ إذ يساعد الترطيب في الحفاظ على البشرة رطبة وصحية، ويُقلل من خطر الإصابة بحروق الشمس.