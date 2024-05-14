5 ماسكات للوجه في فصل الصيف.. «وصفات طبيعية لترطيب البشرة»

مع حلول فصل الصيف، تزداد الحاجة للعناية بالبشرة لحمايتها من الجفاف والتعرض لأشعة الشمس الضارة، خاصة أنّ الحرارة العالية والرطوبة طوال الوقت تؤثران على نضارة وصحة الجلد، وهو ما يجعله يعاني من الجفاف والتشقق دائماً، ويزيد من الشعور بالحكة والالتهاب، لذا ترغب النساء في معرفة ماسكات للوجه في فصل الصيف باستخدام وصفات طبيعية.

5 ماسكات للوجه في فصل الصيف

وتوضح أمنية طاهر خبيرة التجميل وأخصائية علاج البشرة والشعر عبر قناة «CBC سفرة»، 5 ماسكات للوجه في فصل الصيف باستخدام وصفات طبيعية فعالة يمكنك تحضيرها في المنزل للحصول على بشرة نضرة وصحية.

1. ماسك الطماطم والخيار

- المكونات:

- ثمرة طماطم صغيرة.

- نصف خيارة متوسطة الحجم.

- ملعقة كبيرة عسل.

- بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري).

- الطريقة:

- امزجي الطماطم والخيار في الخلاط حتى يصبح المزيج ناعمًا.

- ضيفي العسل وعصير الليمون (إذا رغبتِ) واخلطيها جيدًا.

- اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه جيدًا.

- ضعي المزيج على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر.

2. ماسك الزبادي والعسل:

- المكونات:

- ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطبيعي.

- ملعقة كبيرة عسل.

- بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري).

- الطريقة:

- امزجي الزبادي والعسل وعصير الليمون (إذا رغبتِ) في وعاء صغير.

- اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه جيدًا.

- ضعي المزيج على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة من 10 إلى 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بالماء البارد.

3. ماسك الأفوكادو:

- المكونات:

- نصف ثمرة أفوكادو ناضجة.

- ملعقة كبيرة عسل.

- بضع قطرات من زيت الزيتون.

- الطريقة:

- اهرسي الأفوكادو في وعاء حتى يصبح ناعمًا.

- ضيفي العسل وزيت الزيتون واخلطيها جيدًا.

- اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه جيدًا.

- ضعي المزيج على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة من 15إلى 20 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بماء فاتر.

4. ماسك ماء الورد وماء الزهر:

- المكونات:

- ملعقتان كبيرتان ماء ورد.

- ملعقتان كبيرتان ماء زهر.

- قطعة من القطن.

- الطريقة:

- امزجي ماء الورد وماء الزهر في وعاء صغير.

- بللي قطعة من القطن بالمزيج وضعيها على وجهك.

- اتركي القطنة على وجهك لمدة من 10 إلى 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بالماء البارد.

5. ماسك الشوفان والزبادي:

- المكونات:

- ملعقتان كبيرتان دقيق الشوفان.

- ملعقتان كبيرتان زبادي طبيعي.

- بضع قطرات من العسل (اختياري).

- الطريقة:

- امزجي الشوفان والزبادي والعسل (إذا رغبتِ) في وعاء صغير.

- اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه جيدًا.

- ضعي المزيج على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة من 10إلى 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك جيدًا بالماء البارد.