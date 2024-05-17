متى يبدأ فصل الصيف 2024 في مصر؟.. أعلى موجة حر هذا العام

موجات من الحر قد يعقبها إصابة المواطنين بضربات الشمس والإجهاد الحراري، هذا ما يحدث في هذه الفترة على الرغم من كوننا بفصل الربيع، ولم يأت فصل الصيف بعد، ليشعر الكثير من الأشخاص بحلول الصيف، ويتبادر لأذهانهم سؤال متى يبدأ فصل الصيف 2024 في مصر؟

متى يبدأ فصل الصيف 2024 في مصر؟

تحذيرات مرارًا وتكرارًا من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بالتزام المنازل تارة، أو اتخاذ الاجراءات الاحترازية تارة أخرى، خوفًا من إصابة البعض بضربات الشمس بسبب التقبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة الشديد.

موجة حر شديدة تستمر لأسبوع

في هذا الصدد أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء الحارة تسيطر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى اليوم، ومن المقرر أن تكون شديدة الحرارة على الجنوب، ومستمرة طوال الأسبوع.

موعد فصل الصيف 2024 في مصر

متى يبدأ فصل الصيف 2024 في مصر؟، سؤال يدور في أذهان المواطنين، وأجابت عنه الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن» مؤكدة إننا لازلنا بفصل الربيع، وإن هذا الفصل تحدث فيه موجات الحر الشديدة، التي تكون الأكثر حرارة عن الصيف، موضحة إنها تحدث بسبب تكرار ارتفاع قيم درجات الحرارة.

نصائح للتعامل مع فصل الصيف

وعن موعد فصل الصيف 2024 في مصر، أكدت غانم، إنه لا يزال متبقي شهر وثلاثة أيام، إذ يأتي فصل الصيف يوم 20 يونية المقبل.

ونصحت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية بضرورة عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، مع استخدام أغطية الرأس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وضرورة تناول الكثير من السوائل وخاصة المياه.