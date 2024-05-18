تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي.. في العناية المركزة

كشف مصدر مقرب من الفنان جلال الزكي، تطورات الحالة الصحية له بعدما تعرض أمس الجمعة لحادث سير على طريق الواحات تسبب في انقلاب سيارته ونقله للمستشفى.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان جلال الزكي

قال المصدر، إن الفنان جلال الزكي لا يزال حتى الآن في غرفة العناية المركزة بالمستشفى لأن حالته خطيرة بعدما أصيب بارتجاج في المخ أحدث له حالات إغماء متتالية.

يذكر أن الفنان جلال الزكي كان قد تعرض لحادث سير أثناء عودته من تصوير أحد أعماله الفنية، وأصيب بكسور في الجسم والضلوع، إضافة إلى كدمات في الرئة تسببت في نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، وبسبب خطورة الحالة تم نقله لغرفة العناية المركزة في مستشفى سعاد كفافي.