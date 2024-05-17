تفاصيل حادث الفنان جلال الزكي على طريق الواحات.. «لا يمكن استجوابه»

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل حادث السير الذي تعرض له الفنان جلال الزكي على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وأسفر عن إصابته بكسر في الذراع الأيمن وكسور متعددة بالضلوع وكدمة بالرئة، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد لتقديم الرعاية له، ولا يمكن استجوابه.

وتحفظت قوات الأمن على سائق السيارة الأخرى الذي وقع بينه وبين المجني عليه حادث التصادم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأفادت تحريات وتحقيقات المباحث التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، وقادها العقيد أحمد أبو بكر، مفتش المباحث، بأن بداية الواقعة بدأت بتلقي غرفة النجدة بلاغا من المارة على طريق الواحات، بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت القوات وتم فحص مكان الحادث، ونقل الفنان جلال الزكي إلى المستشفى، كما تم التحفظ على السيارتين وسائق السيارة الأخرى.