نجوم الفن يتقدمون بالدعاء للفنان جلال الزكي بعد تعرضه لحادث سير: حالته خطيرة

تقدم مجموعة من الفنانين بالدعاء لمدير التصوير والفنان جلال الزكي، بعد تعرضه لحادث سير أليم على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، ليصاب بكسر في الذراع الأيمن وكسور متعددة بالضلوع وكدمة بالرئة، وينقل على أثر ذلك إلى المستشفى لتلقيه العلاج اللازم، كما توجه جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

تامر حسني

وأبرز الفنانين الذين بادروا بالدعاء لمدير التصوير جلال الزكي، كان الفنان تامر حسني الذي توجه له بالدعاء، من خلال خاصية «ستوري» على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،«قلبي معاك يا جلال ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة، دعواتكم يا جماعة بعد إذنكم لمدير التصوير الكبير جلال الزكي، عشان في حالة خطرة جداً».

عمرو عبدالعزيز

كما أن الفنان عمرو عبدالعزيز نشر «ستوري» تتضمن صورة الفنان جلال الزكي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، داعياً الله له أن يمده بالشفاء العاجل وطالباً من الجمهور التقدم له بالدعاء، «أرجو الدعاء بالشفاء العاجل لصديقي الفنان ومدير التصوير جلال الزكي».

رامي جمال

ونشر الفنان رامي جمال «ستوري» على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» يتقدم فيه بالدعاء للفنان جلال الزكي «خالص الدعاء لصديقي جلال الزكي، ربنا يقومه بالسلامة، وربنا يطمنا عليك يارب».