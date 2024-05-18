حكاية جامع بن طولون أول مسجد باقٍ في مصر.. يتميز بمعماره الحلزوني

استضافت قناة «dmc» رئيس قسم الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة والخبير الدولي في التراث، الدكتور عبد العزيز سالم، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، ليتحدث عن استراتيجية مصر وجهودها في تطوير المتاحف والمساجد التاريخية.

جامع أحمد بن طولون يتميز بمعماره الحلزوني

قال «سالم»، خلال حواره على قناة «dmc»، إنَّ جامع أحمد بن طولون يتميز بمعماره الحلزوني ويعتبر أول مسجد باق في مصر، أما تاج الجوامع وأول مسجد بُني في مصر فهو مسجد عمرو بن العاص، ومن أسمائه جامع الفتح وهو الأول في إفريقيا ولكن لم يتبق من معماره إلا القليل والأرض التي بُني عليها.

قصة مسجد أحمد بن طولون

وأشار إلى أن مسجد أحمد بن طولون هو أول جامع باقٍ الذي بُني على غرار الحضارة العباسية في العراق خاصة بمدينة سمراء والملوية، وابن طولون هنا حاول ينافس الخلافة العباسية حتى في حضارتها المعمارية، لافتا إلى أن حكايته بدأت عندما جاء ابن طولون إلى مصر وكان نائباً للأمير باكباك الذي عينه مكانه، «لما وصل ظل كما هو والي عن الخليفة العباسي، وظل ببدايات فترة ولايته يؤدي ما عليه من مستحقات مالية للخلافة العباسي في بغداد حتى تأثر بالشعب المصري، ليحرص على إنشاء حضارة خاصة مرتبطة بأرض مصر وبالتدريج استقل عن الخلافة بل ونافسها وبنى القصر والمسجد ولعبة «البولو».