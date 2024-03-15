مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. حيلة ذكية للسيطرة على الخلافة العباسية

يكشف السلطان السلجوقي ملك شاه (إسلام جمال) غضبه من الخليفة العباسي المقتضي بأمر الله، إذ يرى أنه خليفة بلا معنى، ويقول له الوزير نظام الملك (فتحي عبد الوهاب) إن شريعته وشرعية والده ألب أرسلان ومن قبل طغرل كلها مستمدة من الولاء للخلافة العباسية، ويحاول الوزير تهدئة السلطان الذي يرغب في التخلص من الخليفة.

ويقترح نظام الملك حلا على السلطان ملك شاه، فيما يتعلق بالخليفة العباسي، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، وهي أن تتم عملية مصاهرة بينه وبين الخليفة العباسي، بحيث يصبح حفيده بعد ذلك هو الخليفة العباسي.

مسلسل الحشاشين الحلقة 5

مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. المصاهرة بين السلطات التركي والخليفة العباسي

وقال الوزير نظام الملك، في مسلسل الحشاشين الحلقة 5، «هناك حل واحد لازمة ولاء السلطان التركي للخليفة العباسي، وهو أن تحدث مصاهرة بينهم بمعنى أن تتزوج بنت السلطان ملك شاه من الخليفة العباسي وبذلك يصبح ابن مولاتي التركي الأمم واللغة اوالهوية والهوى يكون الخليفة العباسي ويكون بداية لعهد جديد».