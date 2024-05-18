مصدر بـ«البترول»: شركات الذهب العالمية تبحث عن مناطق جديدة لاستخراج المعدن الأصفر

كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، تفاصيل ما يدور في شركات التنقيب العالمية، مشيرا إلى أنها تبحث عن الذهب في مناطق جديدة، ومنها الشركات التي فازت في المزايدة السابقة التي طرحتها الوزارة، وتعمل حاليا على استكشاف المناطق التي تم إرساء المنطقة عليها.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الشركات تعمل على العديد من الأبحاث والمسوحات والبيانات للتأكد من كميات الذهب التي يتم العمل على استخراجها.

مدة سماح للشركات للبدء في إنتاج الذهب

وأشار إلى أن القانون يعطي فترة من الزمن للشركات حتى تقوم بإنتاج كميات من الذهب بشكل تجاري، وهذه المدة تقدر بحوالي 8 سنوات كحد أقصى، وفي حالة عدم قيام الشركة بالإنتاج يتم استعادة المنطقة مرة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية نجح قطاع الثروة المعدنية في طرح عدد من المزايدات للتنقيب عن الذهب والاستكشاف في مناطق جديدة، وهو ما يجذب الكثير من الشركات العالمية للعمل في هذا المجال بالسوق المصري.