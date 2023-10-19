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الملا يفتتح مركز معلومات الثروة المعدنية لخدمة المستثمرين بعد تطويره

كتب:

مارينا رؤوف
09:46 ص | الخميس 19 أكتوبر 2023
خلال الافتتاح

خلال الافتتاح

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مركز معلومات هيئة الثروة المعدنية بعد تطويره وتحديثه، وتفقد أقسام المركز.

الملا يفتتح مركز معلومات هيئة الثروة المعدنية

واستمع الملا إلى شرح من فريق العمل حول الخدمات المختلفة التي يقدمها للمستثمرين في مجال التعدين وكذلك الدارسين والباحثين، للاطلاع من خلال قاعدة البيانات على كل المعلومات الخاصة بالخامات التعدينية والأبحاث والتقارير والدراسات الجيولوجية التي أعدتها الهيئة، والحصول على حزم البيانات للمستثمرين لاتخاذ قرار الاستثمار.

كما يجرى استكمال أعمال تطوير المركز، وإدخال الأساليب الرقمية من خلال تطوير أساليب العرض والتصفح للمعلومات إلى أساليب رقمية بدلًا من الورقية، كما يضم المركز مجموعة من أبرز الدوريات والمراجع العلمية والجيولوجية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.