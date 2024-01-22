خطة لزيادة إنتاج منجم السكري من الذهب إلى 500 ألف أوقية في 2024

تستهدف شركة التعدين العالمية سنتامين زيادة إنتاجها من الذهب في مصر إلى 500 ألف أوقية في عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 11.1% عن إنتاجها في عام 2023، والذي بلغ 450 ألف أوقية.

وقال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، إنّ الشركة تمكنت خلال عام 2023 من تحقيق أداء متميز واستثنائي بكل المقاييس، وبلغ حجم إنتاجها 450 ألف أوقية بنهاية العام، وحققت إيرادات بلغت 892 مليون دولار.

وأضاف هورجان أنّ سنتامين تعمل حاليا لإنهاء برنامج لإعادة الاستثمار الرأسمالي وربط منجم السكري بشبكة الكهرباء القومية في مصر، كما تواصل الشركة في الوقت ذاته تركيزها على تحقيق النمو، وتحويل الموارد المتاحة إلى احتياطيات مؤكدة في منجم السكري.

وتابع هورجان أنّ سنتامين تمكنت من تحقيق نتائج متميزة على المستويات كافة، حيث بلغت مبيعات الذهب على مدار العام 456,625 أوقية بسعر متوسط بلغ 1,948 دولار للوقية الواحدة المباعة، أما على مستوى التكاليف النقدية السنوية لعام 2023 فقد وصلت لحوالي 840-990 دولار للأوقية الواحدة.

وأشار هورجان إلى تأثر الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الأخير من العام بالوفورات الناتجة عن انخفاض أسعار الديزل ، وعدم رصد التكاليف التشغيلية كما هو متوقع وتأجيل دفع الدفعة الخاصة بمشروع شبكة الطاقة إلى الربع الأول من عام 2024 بالإضافة لتغييرات في استراتيجية العمرات للمعدات.

وأضاف هورجان أنّ سنتامين انتهت أيضًا من خطة عمر منجم السكري الجديدة، والتي توفر زيادة في إنتاج الذهب مع تكاليف تشغيل أقل وتقليل المخاطر التشغيلية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير.

وعلى مستوى الاحتياطي والموارد المؤكدة والمحتملة للمجموعة، زادت في نهاية 2023 إلى 3.5 مليون أوقية منذ عام 2020، وتجاوزت الهدف المعلن من قبل وهو 3.0 مليون أوقية، تم تحقيق هذا النمو من خلال زيادة احتياطيات منجم السكري بنحو 1.6 مليون أوقية وإعلان احتياطيات جديدة في منجم دروبو في ساحل العاج بحوالي 1.9 مليون أوقية.

فيما يتعلق بعملية التصنيع، تم معالجة 3.2 مليون طن من الخام في الربع الرابع (للسنة المالية: 12.0 مليون طن)، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالعام الماضي، بمعدل تركيز لخام الذهب قدره 1.35 جم/طن Au (للسنة المالية: 1.27 جم/طن Au)، وهو ارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي نتيجة زيادة الخام المستخرج من تحت الأرض خلال الربع والخام وبتركيز عالية اعلى.

وبلغ معدل استخلاص الذهب في المصنع للفترة الربع الرابع 89.1% (للسنة المالية: 88.7%)، وهو فوق الأرقام المستهدفة، بفضل الدرجات العالية واستخدام مواد كيميائية جديدة، وتحسين التحكم في تكسير الخام. خلال الربع، كما بلغ رصيد المخزون النهائي 21.0 مليون طن بدرجة 0.47 جم/طن Au.

وأعرب هورجان، عن امتنانه لكل العاملين بسنتامين نظرا لعملهم المتواصل الدؤوب و التزامهم بتحقيق النتائج الاستثنائية، والتي أدت إلى تحقيق هذه الإنجازات المتميزة خلال العام.