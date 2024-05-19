رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19-5-2024

كتب:

مارينا رؤوف
06:39 ص | الأحد 19 مايو 2024
الدولار

الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19-5-2024، نحو 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 مايو 2024، في عدد من البنوك المصرية، وفق آخر تحديث لمواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

بلغ سعر الدولار اليوم 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي   

وصل سعر الدولار اليوم إلى 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 46.83 جنيه للشراء، و46.97 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم 47.50 جنيه للشراء، 47.60  جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

اقرأ المزيد:

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. وصل لكام؟

سعر الدولار اليوم السبت 18-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

«جولد بيليون»: هبوط سعر الدولار يحد من صعود الذهب في مصر

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 16-5-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 17-5-2024.. اعرف وصل لكام
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.