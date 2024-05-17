آخر تحديث لسعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. وصل لكام؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 17-5-2024، استقرارا خلال ختام التعاملات في مختلف البنوك؛ إذ سجل سعر الدولار اليوم 46.86 جنيه للشراء، و46.96 للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر الدولار اليوم الجمعة 17 مايو 2024، مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، وفقا لآخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم 46.86 جنيه للشراء، و46.96 للبيع، في بنك مصر.

وعن سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، فسجل 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 46.86 جنيه للشراء، و46.96 للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

كما سجل سعر الدولار اليوم 46.85 جنيه للشراء، و46.949 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.