«جولد بيليون»: هبوط سعر الدولار يحد من صعود الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب بمصر تغييرات منذ جلسة الأمس، لتتبع تحركات سعر أونصة الذهب عالميًا، وسط استقرار في السوق المحلي للمعدن الأصفر، نتيجة التراجع التدريجي لسعر صرف الدولار الرسمي، وتزايد الثقة في أداء الاقتصاد المالي والنقدي خلال الفترة الحالية.

ووصل سعر الذهب المحلي لعيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند 3150 جنيها للجرام.

الانخفاض التدريجي المستمر في سعر صرف الدولار

وحسب البيان الصادر عن «جولد بيليون» فإن الانخفاض التدريجي المستمر في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يعمل على الحد من قدرة أسعار الذهب على الارتفاع الأمر الذي دفعها إلى التذبذب والتحركات العرضية، إذ تراجع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك إلى 46.95 جنيه لكل دولار خلال تداولات اليوم بعد أن كان بداية جلسة الأمس عند 47.50 جنيه لكل دولار.

استقرار سعر الصرف

وتستمر الأوضاع في الاستقرار في الأسواق المصرية بسبب استقرار سعر الصرف وتزايد الواردات الدولارية لمصر، بشكل يزيد من ثقة وهدوء الأسواق، كما أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن دخول تدفقات نقدية من الأجانب لمصر بمقدار 20 مليار دولار في الفترة الأخيرة.

ورغم عدم تجديد مبادرة زيرو جمارك المسئولة عن دخول الذهب مع العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية، إلا أن سعر الذهب لم يشهد قفزات أو تحركات عشوائية الأمر الذي يعكس التوازن الحالي بين العرض والطلب.

السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة

من جهة أخرى يعمل البنك المركزي المصري حالياً على السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، ونجح في دفع التضخم إلى التراجع خلال شهر ابريل، كما استحدث البنك نظام جديد لعطاء السيولة النقدية الأسبوعي للبنوك العاملة في مصر يهدف خلاله لسحب سيولة نقدية كبيرة من النظام المصرفي للعمل على الحد من المعروض النقدي والتضخم.

وقام البنك المركزي المصري هذا الأسبوع بسحب 1.05 تريليون جنيه مصري لأول مرة في تاريخ البنك من فائض السيولة النقدية للبنوك المصرية من خلال العطاء الأسبوعي بفائدة وصلت إلى 27.75%.