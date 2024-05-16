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سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 16-5-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
05:12 م | الخميس 16 مايو 2024
الدولار

الدولار

شهد سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 16 -5-2024، تراجعا في كافة البنوك الحكومية المصرية، ليسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 46.90 جنيه للبيع، 46.81 جنيه للشراء، بتراجع بلغ نحو 6 قروش، وذلك تزامنا حالة الرواج الذي يشهدها القطاع المصرفي المصري بعد إعلان رئيس الوزراء عن تسلم مصر الدفعة الثانية من رأس الحكمة.

سعر الدولار اليوم 

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 16-5-2024 وفقا لأخر تحديث لمواقع البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بقيمة 46.90 جنيه للبيع، 46.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر بقيمة 46.93 جنيه للبيع، 46.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بقيمة 46.90 جنيه للبيع، 46.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية بقيمة 46.90 جنيه للبيع، 46.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد بقيمة 46.95 جنيه للبيع، 46.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة 46.60 جنيه للبيع، 46.50 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بقيمة 47.10 جنيه للبيع، و 47.00 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة بقيمة 46.90 جنيه للبيع، 46.80 جنيه للشراء.

 

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بقلم شوشة عبدالواحد