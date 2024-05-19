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أسعار الإسمنت اليوم الأحد 19-5-2024.. الطن يبدأ من 1920 جنيها

كتب:

مارينا رؤوف
07:36 ص | الأحد 19 مايو 2024
الأسمنت

الأسمنت

سجل متوسط أسعار الإسمنت اليوم الأحد 19-5-2024 في الأسواق، نحو 2162 جنيهًا للإسمنت الرمادي سعر المصنع، وأدنى سعر للمستهلك بنحو 2000 جنيه، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الإسمنت اليوم في السوق المحلية

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الإسمنت اليوم، وفق آخر تحديث للسعر المعلن تسليم أرض المصنع، الذي يرتفع عند التجار بمقدار طفيف، بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الإسمنت اليوم

وفيما يلي سعر طن الإسمنت في مصر اليوم:

سعر الإسمنت الرمادي 2162 جنيهًا للطن.

سعر الإسمنت السويدي 2100 جنيه للطن.

سعر إسمنت جنوب الوادي 1940 جنيهًا للطن.

سعر إسمنت وادي النيل 1950 جنيهًا للطن. 

سعر إسمنت النصر 1920 جنيهًا للطن.

سعر إسمنت العسكري 1950 جنيهًا للطن. 

سعر إسمنت بني سويف 1950 جنيهًا للطن. 

سعر طن الإسمنت حلوان 2020 جنيهًا للطن.

وتدخل العديد من العوامل في تحديد أسعار الإسمنت بينها العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، والمواد الخام وقيمة الدولار مقابل الجنيه، وكذلك واردات المواد الخام من الخارج.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.