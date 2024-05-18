غادة عبد الرازق كوميدية لأول مرة وأحمد آدم يغير جلده في فيلم «تاني تاني»

كشفت شركة «فيردي» للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي، عن الصور الأولى لأبطال فيلم "تاني تاني" المقرر طرحه في دور العرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 مايو، ليفتتح موسم الصيف السينمائي، إذ تقدم الفنانة غادة عبد الرازق الكوميديا لأول مرة بدور جديد تماماً، فيما يغير الفنان أحمد آدم جلده في نوعية الكوميديا التي يقدمها، مع تواجد بيومي فؤاد الذي يمثل إضافة لأي عمل كوميدي.

قصة فيلم «تاني تاني»

وطرحت شركة «فيردي» البرومو الرسمي لفيلم تاني تاني قبل أيام والذى كشف عن طبيعة الشخصيات والمواقف الكوميدية التي تحدث بينهما، إذ تظهر غادة عبد الرازق بشخصية «هدى» موظفة بنك، ويظهر لها أصدقاؤها القدامى زيكو وبيبو اللذان يحاولان التقرب منها مجدداً وكسب قلبها وذلك خلال مواقف ومفارقات كوميدية.

فيلم «تاني تاني» بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل.