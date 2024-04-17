غادة عبد الرازق: أخي تسبب في وفاة أبي.. و«أهلي قالولي هتفضحينا بسبب التمثيل»

أكدت الفنانة غادة عبد الرازق، أن شخصية عايدة في مسلسل صيد العقارب تشببها كثيرًا، وأنها حاولت طيلة حياتها أن تثبت أن البنت باستطاعتها أن تحقق الكثير وليس شرطاً أن يكون الولد أفضل منها.

وأضافت الفنانة، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة on: «طول الوقت كنت بحاول أثبت لأهلي إني قوية، كان عندي أخ صغير توفى اسمه خليل وهو ولد واحد وكان مميز جدا عننا علشان هو الولد، وكان سبب في موت أبويا».

وتابعت عبدالرازق، أن والدها كان يترافع في قضية الوفد بمجلس الدولة، وقبلها بيومين صدم شقيقها ولدا بسيارته: «مكنش عاوز يقول لبابا الولد فين، وكانت فيه خناقة وبابا كان داخل على خليل غرفته يضربه وبيقول له قولي الولد فين وبعدين الحمد لله طلع إن الولد مكنش مات، بس بابا خلال جلسة الوفد جاله هبوط في الدورة الدموية ووقع بالمحكمة وجاله جلطة ومات، وأنا وقتها كان عندي 12 سنة ومن وقتها كنت بثبت إني أقدر أقيم هذه الأسرة».

وأوضحت، أنها بدأت تعمل في الحادية والعشرين من عمرها من خلال الإعلانات، ولم يكن التمثيل في خطتها، لافتةً إلى أن أهلها رفضوا عملها في الفن، وذلك في بداية الأمر: «ماما وقعت وتعبت بس أنا كنت عندية، وفي بداية مشواري قالولي هتفضحينا وهتبقى كومبارس قلت لهم في يوم من الأيام هبقى نجمة كبيرة وهوريكم».