حفاوة كبيرة بالفنانة غادة عبد الرازق عقب انتهاء عرض مسلسل صيد العقارب

«مرة غادة عبد الرازق ومرة I'm just a girl وأهي ماشية».. من أكثر الجُمل المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، عقب انتهاء عرض مسلسل صيد العقارب، الذي شاركت به الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام، من خلال تجسيد دور الدكتروة عايدة، التي تصطاد العقارب، وتتمتع بشخصية قوية مكنتها من إعادة حق عائلتها.

مسلسل صيد العقارب

ولعبت الفنانة غادة عبد الرازق دور الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، وهي امرأة وتتمتع بشخصية عطوفة وحنونة ولكن شديدة وحازمة قادرة على الصمود في وجه الأزمات، واستعادة حقها وحق مَن حولها، وهو ما اتضح خلال رحلة الصراع التي شهدها المسلسل بين عائلة الحاج حسن ضرغام، والد الدكتورة عايدة، والحاج إسماعيل الغول، والد زوجها ياسين، قبل أن ينتقل الصراع في الحلقة الأخيرة ليكون بين المهندس شريف الغزولي وعائلتي الغول وضرغام؛ لِما له من ثأر قديم لديهما، إلا أن وسط كل ذلك استطاعت غادة عبد الرازق أن تُعيد حق أسرتها وتحميها.

وبمجرد انتهاء عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صيد العقارب، شهدت منصات التواصل الاجتماعي إشادة واسعة من المتابعين، الذي عبروا عن إعجابهم الشديد بالشخصية القوية للفنانة غادة عبد الرازق، والتي تظهر في أغلب أعمالها السينمائية والتليفزيونية، كان أحدثها مسلسل صيد العقارب، الذي لعبت دور البطولة به وشاركها عدد من النجوم الكبار، على رأسهم الفنان رياض الخولي وأحمد ماهر ومحمود عبدالمغني.

وكتب أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رأيه في مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، قائلًا: «مسلسل جميل بالرغم أن اسمه صعب كنت هبعد عنه، ولكن شاهدته بالصدفة وعجبني جدا جدا»، وكتب آخر: «روعة»، فيما كتب ثالث: «والله مبروك علينا احنا كجمهور وشعب مصري يبقي في عمل محترم وراقي والنية فيه صافية وجميلة اللهم بارك يارب.. وشاپوه دكتور دويدار مكنتش أعرف أنه بيكتب من قبل كذا عمل فني ننتظر إن شاء الله منكم دائمًا فن هادف يقدم رسالة هادفة وراقية للمجتمع العربي الشرقي».

أحداث مسلسل صيد العقارب

وجسدت الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة، قبل أن تعود صداقتهما مرة أخرى في الحلقة الأخيرة.