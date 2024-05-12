غادة عبد الرازق تطرح البرومو الرسمي لفيلم «تاني تاني» (فيديو)

طرحت الفنانة غادة عبدالرازق عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو الرسمي لفيلم «تاني تاني».

الإعلان الرسمي لفيلم تاني تاني

ونشرت غادة عبد الرزاق البرومو الرسمي للفيلم معلقة: «الإعلان الرسمي لفيلم تاني تاني بجميع دور العرض السينمائي في مصر، يوم 22 مايو 2024 وبجميع دور العرض في الدول العربية، في 30 مايو 2024».

أبطال فيلم تاني تاني

فيلم «تاني تاني» تعود من خلاله غادة عبر الرزاق إلى السينما بعد غياب 6 سنوات، والفيلم من إخراج شريف إسماعيل، ويضم في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، ومحمود حافظ، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن.