رئيس الوزراء: نسعى لزيادة صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكبر القطاعات نموا سنويًا، ودائمًا تجري مناقشة زيادة صادرات القطاع وزيادة فرص العمل، مشددًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث عن هذا القطاع على وجه الخصوص، أثناء افتتاح مركز البيانات في العين السخنة.

وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي بعد تفقد عدد من مصانع بني سويف، والمُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع واعد في مصر، ولا بد من تغير ثقافة الشباب والأسر للدخول لهذا القطاع، مشيرًا إلى أنه يجري تطوير منظومة التعليم العالي من خلال الجامعات التكنولوجية، والتشجيع على إنشاء هذه النوعية من الجامعات لكي تخدم على هذا الغرض.

أوضح أنه بعد نهاية الجولة سيعود إلى المتحف المصري الكبير لعقد مؤتمر لشركات ريادة الأعمال لتشجيع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.