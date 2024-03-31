مدينة المعرفة وجامعة مصر للمعلوماتية.. شواهد على نجاح قطاع الاتصالات

حققت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الماضية نجاحات غير مسبوقة، اذ انتهت الوزارة من إنشاء المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة التي يتم إنشاؤها على أحدث النظم التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية، حيث تمثل هذه المشاريع شواهد بارزة على نجاح الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتُعتبر مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة صرحا تكنولوجيا يهدف إلى دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقني، حيث تضم المرحلة الأولى من مدينة المعرفة أربعة مبانى وهي مركز الابتكار التطبيقي وتصميم الإلكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب يضم كلا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات.

تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية

وتضم مدينة المعرفة جامعة مصر للمعلوماتية، والتي تعتبر أول جامعة متخصصة في أفريقيا بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وتهدف الجامعة الى تأسيس قاعدة عريضة من خبراء المعلوماتية فى العديد من المجالات التى تمثل أكثر المجالات التى تعمل على استشراف المستقبل.

كليات جامعة مصر للمعلوماتية

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية أربع كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتتعاون الجامعة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة ويحصل خريجو الجامعة على شهادة مزدوجة من جامعة مصر للمعلوماتية، والجامعة الأجنبية الشريكة.

العاصمة الإدارية الجديدة تحصد جائزة التميز الحكومي

وشهدت السنوات الماضية فوز العاصمة الإدارية الجديدة بجائزة التميز الحكومي العالمية عن فئة التحول الحكومي الرقمى في ختام فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى 2023، حيث تم اختيار العاصمة الادارية، كعاصمة رقمية عربية لعام 2021 وذلك خلال أعمال الدورة (24) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم، ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمى وتنمية المهارات والقدرات الرقمية فى الدولة.