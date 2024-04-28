خبير اقتصادي: 85 مليار جنيه استثمارات مستهدفة في قطاع الاتصالات

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 يمثل العام الثالث من الخطة متوسطة المدى (2023/22 – 2026/25).

ورصد «عبدالمنعم» في تصريحات لـ«الوطن»، الدعم المقدم من الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يعد القطاع الأسرع نموًا وتعزيزًا لمقوّمات التنمية المُستدامة بمُعدّل لا يقل عن 15% سنوياً، موضحا أن الاستثمارات المُستهدفة للقطاع تُقدر بنحو 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تُناهز 21 مليار جنيه بنسبة 25% من الإجمالي.

مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأضاف مدير مركز القاهرة، أن الاستثمارات تتضمن استكمال عدد من المشروعات، منها دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، ومشروعات رعاية الإبداع ونشر المعرفة، ودعم درات مشروعات تنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات والتوسع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد وخدمات الاستشارات التكنولوجية، لتحقيق الهدف التصديري المنشود وقدره 8 مليارات دولار خلال 3 سنوات، وذلك بنهاية عام 2026.

منظومة خدمات مصر الرقمية

وتابع «السيد»، أنه يُجرى العمل على تسريع عملية التحوّل الرقمي بتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، حيث تتضمّن المشروعات استكمال ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية، وميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي، وميكنة الحيازات الزراعية والخدمات النقابية، والضرائب العقارية ومنظومة التأمين الصحي الشامل والمراكز التكنولوجية بالمحافظات.