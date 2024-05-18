«التحالف الوطني» ينظم مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي، من خلال المراجعات النهائية المقدمة لهم في مختلف المواد.

مراجعة حياة كريمة في الإسماعيلية

وفي إطار دور التحالف الوطني المجتمعي في دعم التعليم والطلاب، نظمت أمانة التحالف الوطني بمحافظة الإسماعيلية، مراجعة نهائية بالمجان في مادة فلسفة ومنطق لطلاب الثانوية العامة بمجمل 300 طالب.

تعزيز فهم الطلاب للمواد الدراسية

يأتي ذلك انطلاقا من إيمان التحالف الوطني بأهمية دوره المجتمعي تجاه كل الفئات المستهدفة خاصة الشباب الذين هم الأساس في تكوين التحالف واستكمالًا لدوره في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم، مؤكدًا على أهمية هذه المراجعات في تعزيز فهم الطلاب للمواد الدراسية وتقوية استعداداتهم للامتحانات.