«التحالف الوطني» يطلق قافلة لطب العيون بقرية عواد سالم بالإسماعيلية (صور)

تواصل مؤسسة «صناع الخير» للتنمية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، جهودها للحد من مسببات العمى من خلال مبادرة «عنيك في عنينا» بالتعاون مع هيئة قناة السويس.

مبادرة عينك في عنينا

وتعمل «صناع الخير» على تقديم الخدمات الطبية لأمراض العيون بالمجان للأهالي الأكثر احتياجًا.

ونشرت المؤسسة منشورًا عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» توضح من خلاله جهود قوافل «عينك في عنينا»، التي تأتي ضمن سلسلة أنشطة لدعم الصحة العامة ومكافحة الأمراض في المناطق الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.

كشف مجاني وصرف نظارات

ووفرت قوافل «عينك في عنينا» في قرية عواد سالم بالإسماعيلية، خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج للمرضى بالمجان، وقدمت استشارات طبية مجانية للمجتمع المحلي.

كما قدمت خدمات تشخيص الاحتياج لنظارات طبية، وتوفيرها بشكل مجاني للمرضى الذين يعانون من ضعف البصر.

يأتي ذلك، في إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتعكس التزام التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بتقديم الخدمات الصحية، للفئات الأكثر احتياجًا دون تمييز.