إجراءات استكمال تشكيل أمناء التحالف الوطني.. أمانة فنية ومكتب تنفيذي

عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جمعيته العامة الأولى، الأربعاء الماضي، لانتخاب مجلس أمناء التحالف، استجابة لدعوة الرئيس السيسي بالقرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بدعوة مؤسسات وكيانات الجمعية العامة للتحالف الوطني للانعقاد.

لجنة تأسيس التحالف

واستعرضت اللجنة المؤقتة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 76 لعام 2024 الإجراءات التي تم اتخاذها لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتكون تحت بصر الجمعية العامة في أول انعقاد لها.

مجلس أمناء التحالف الوطني

وخلال الاجتماع جرى انتخاب 21 عضوا في مجلس أمناء التحالف الوطني، من أعضاء الجمعية العامة، تحت إشراف لجنة محايدة من غير أعضاء الجمعية العامة، وتطبيقا للقانون سيعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء لعضوية مجلس الأمناء ليكتمل النصاب القانوني لمجلس أمناء التحالف الوطني بعدد 25 عضوا وينعقد لممارسة مهامه.

قانون التحالف الوطني

وبحسب الفصل الثالث من قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والخاصة بإدارة التحالف، نصت المادة 7 على أن التحالف يتكون من الجمعية العامة، مجلس الأمناء، مكتتب تنفيذي، والأمانة الفنية.

وتتضمن المادة 8 من قانون التحالف، أن يكون للتحالف جمعية عامة، تتكون من ممثل عـن كل من الجهات المنضمة للتحالف، يختاره الممثل القانوني للجهة.

وبحسب المادة 9 من القانون، تنعقد الجمعية العامة مرتين على الأقل سنويا، بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.