التحالف الوطني يفتتح غرفة «قدم صحيح» لعلاج مرضى السكري بالمجان بمستشفى الحسين

افتتحت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، وجامعة الأزهر أحدث غرف مبادرة قدم صحيح لرعاية مرضى القدم السكري غير القادرين حماية لهم من البتر، وذلك بمستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي.

افتتاح غرفة قدم صحيح في مستشفى الحسين

أكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا المشرف العام على المستشفيات الجامعية، أهمية مبادرة قدم صحيح في حماية مرضى القدم السكري من البتر مثمنا دور صناع الخير للتنمية بالشراكة مع الجهات المعنية في تقديم حزمة خدمات طبية ذات جودة في مواجهة عدد من الأمراض المؤثرة على حياة ونشاط المرضي

قال الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن افتتاح غرفة قدم صحيح بمستشفى الحسين الجامعي يأتي استمرارا لجهود القطاع الطبي بصناع الخير في تنفيذ مبادرة «قدم صحيح» التي تستهدف تقديم كل أشكال الدعم لمرضى القدم السكري غير القادرين لحمايتهم من البتر.

أضاف أن غرف «قدم صحيح» بمستشفيات الجامعة بالقاهرة وأسيوط ودمياط استقبلت 5200 حالة وتوزيع أكثر من 2372 حقيبة علاج شهرية تتراوح تكلفتها بين 3 إلى 4 آلاف جنيه، وانتهت مراحل علاج أكثر من 142 مريضا، وجرت حمايتهم تماما من البتر.

توفير العلاج الواقي من بتر القدم

أشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي إلى أنه يجري تجهيز الغرفة لتقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكري غير القادرين، وتقديم كل أشكال الرعاية لهم، بتوفير العلاج الواقي من بتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان وإطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكري وطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الأمثل مع جروح القدم السكري.