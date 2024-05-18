طريقة عمل عصير الليمون دون مرارة.. «مشروب منعش في الحر»

مع موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، يلجأ كثيرون إلى شرب عصير الليمون المنعش كونه الاختيار الأول للترطيب، لذا؛ في خطوات بسيطة نقدم الطريقة الصحيحة لعمل عصير الليمون دون مرارة، ويمكن إضافة النعناع إليه ويضفي طعما مميزا عليه، وأيضًا الملح الذي يحافظ على طعمه ويمحو المرارة الزائدة، وفق الشيف نجلاء الشرشابي وموقع«allrecipes» البريطاني.

مقادير عصير الليمون دون مرارة

6 أكواب ماء

كوب سكر أبيض

⅛ ملعقة صغيرة ملح، أو اللبن

نصف كوب عصير ليمون طازج

طريقة عمل عصير الليمون دون مرارة

لعمل عصير الليمون دون مرارة، أولًا، في وعاء ضعي الماء والسكر والملح.

يُغلى الخليط لمدة دقيقتين.

بردي الماء بالسكر لمدة 60 دقيقة على الأقل في الثلاجة.

في إبريق سعته لترين، اخلطي الماء والسكر وعصير الليمون معًا.

صبي عصير الليمون فوق الثلج ويُقدم في كاسات.

طريقة أخرى لعمل عصير الليمون دون مرارة

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر قناة «سي بي سي سفرة»، طريقة أخرى لعمل عصير الليمون بالنعناع دون مرارة:

4 حبات من ثمار الليمون.

10 أعواد نعناع.

كوب من الماء.

5 مكعبات من الثلج.

سكر حسب الرغبة.

خطوات عمل عصير الليمون بالنعناع