«مدبولي»: مجموعة «العربي» أنتجت 142 مليون جهاز على مدار السنوات الماضية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مصانع العربي، القلعة الصناعية في مصر منذ بداية الثمانينيات ولا فخر، وصلوا إلى إنتاج 142 مليون جهاز أو قطعة مختلفة على مدار السنوات الماضية، سواء غسالات أو مراوح وخلافه، لافتاً إلى تطوير قادم يجري مناقشته مع المجموعة لإنتاج وتصنيع مواتير الغسالات، بجانب الدخول في تصنيع قطع أكثر تعقيدا، مثل «كومبريسور» الثلاجات والتكييفات أيضا، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، المهتم بتوطين الصناعة في مصر.

مدبولي: الهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الأجهزة المنزلية

وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته ببني سويف، الذي نقلته شاشة «إكسترا لايف»: «المصنع موجود وسيبدأ الإنتاج والتصدير للمصانع المحلية والخارجية، والهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الأجهزة المنزلية بمختلف أشكالها، على مستوى المنطقة، خلال الفترة المقبلة، وبالتالي نستهدف استقطاب وجذب العلامات التجارية الكبرى مثل «سامسونج» و«إل. جي» و«هاير» و«بوش»، ولدينا مجموعة العربي أيضا.

وأكد رئيس الوزراء: «عمالين نجتذب كل الشركات العالمية عشان تفتح في مصر، وتصبح الدولة مركزا للمنطقة كلها في هذا الشأن، وهذا سيترجم إلى مئات الملايين من الدولارات تصدير وعشرات الآلاف فرص عمل لشبابنا، وامتلاك القدرة العلمية بتوطين هذه الصناعات في مصر، والأرقام مبشرة بشأن نتيجة هذه الجهود، والتعاون مع العلامات التجارية ومساعدتها على التوسع».