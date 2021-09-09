«مجموعة العربي»: الراحل لم يعان من كورونا وكان في المستشفى منذ رمضان

أعلن محمود زهير، مدير العلاقات الخارجية والإعلام بـ«مجموعة العربي»، أن رجل الأعمال الراحل محمود العربي، لم يُغادر المستشفى منذ رمضان الماضي، وأنه كان يمر بظروف صحية خاصة، تطلبت بقاءه في المستشفى منذ ذلك الحين.

وصرح زهير، لـ«الوطن»، أن الراحل لم يكن يعاني من فيروس كورونا، بل دخل المستشفى لأسباب صحية أخرى تعلمها الأسرة فقط.

زهير: أسباب مرض الراحل تخص أسرته فقط

وفضل مدير العلاقات الخارجية والإعلام بـ«مجموعة العربي»، عدم الحديث عن مرض الراحل محمود العربي، مؤكدًا أن هذا الأمر يخص أسرته فقط.

وأضاف أن الراحل محمود العربي كان يمثل الكثير لجميع العاملين بشركات «العربي»، وأنه كان بمثابة أيقونة لكل موظف وكل مصنع واقتصادي ورجل أعمال.

وكان إبراهيم العربي، نجل الراحل محمود العربي، أعلن خبر الوفاة من خلال مقطع صوتي، قال فيه «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمه الله والدي محمود علي عبده العربي، وإن شاء الله الجنازة في صلاة الجمعة في مسجد العربي في أبو رقبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم».

كما أعلنت مجموعة «العربي» وفاة رئيس مجلس إدارتها، رجل الأعمال محمود العربي، مؤكدة أن جنازته تُشيع غدا بعد صلاة الجمعة، بمسجد «العربي» في قرية «أبو رقبة» بمركز أشمون في محافظة المنوفية، وذلك خلال بيان رسمي للمجموعة عبر صفحتها الرسمية على منصة «فيس بوك».

من هو محمود العربي؟

- ولد في قرية أبو رقبة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، في عام 1932.

- أسس مجموعة شركات العربي عام 1964، لتصبح واحدة من أكبر دور الصناعة المصرية والمالكة لتوكيلات عدة.

- عمل عضوا بالبرلمان.

- أنتجت المجموعة أول مجموعة صناعات منزلية وطنية متطورة.

- ساهم في خلق نحو 40 ألف فرصة عمل.

- ساهم في العديد من الأعمال الخيرية الكبرى في كل أنحاء الجمهورية.

- قضى نحو 16 عاما رئيسا لغرفة القاهرة التجارية، ورئيسا للاتحاد العام للغرف التجارية منذ عام 1988 حتى 2004.