موضة صيف 2024.. الأصفر الفاتح لإطلالة مشرقة والأبيض لخروجة الشاطئ

يشهد صيف 2024 صيحات جديدة في عالم الموضة، من حيث الألوان والأقمشة، وتزين الألوان الربيعية والوردية عروض دور الأزياء خلال أسابيع الموضة، وهناك إطلالات متعددة لهذا العام وفقًا لموقع مجلة «Elle» الفرنسية.

موضة صيف 2024

برزت خلال عروض صيف 2024 - 2025، الكثير من إطلالات الأقمشة بالألوان الفاتحة في مجموعات علامات تجارية مختلفة، وغالبية هذه الإطلالات لامعة، ونستعرض بعض هذه الإطلالات للتعرف على أحدث التصميمات والألوان التي تساعد الفتيات والسيدات على مواكبة العصر بأسلوب مميز، ومعرفة موضة صيف 2024، وأبرز الألوان الجديدة التي تسيطر على موضة العام.

أبرز ألوان صيف 2024

الأصفر الفاتح بين اتجاهات موضة صيف 2024، حيث يمنح الإطلالة إشراقا، ويحافظ على طابعها الحيادي، ويمكنك اعتماده، فهذا اللون غير المتوقع مثالي لإضافته إلى خزانة ملابس السهرة الخاصة بك، لحضور حفلات الزفاف، أو حتى كـ «coat- بالطو» وتنسيقة للسهرات أو العمل أو الخروج كما ظهر على منصات عروض علامات تجارية عالمية مثل «جيفنشي»، وألوان هذا الموسم تأتي بتدرجات أخرى فاتحة منها البيج، والأخضر النعناعي، والليلكي.

وقدمت دار «سان لوران» اللون البرتقالي بكل تدرجاته الفاتحة والداكنة، وأدخلته في تصميمات عديدة وإطلالات تتناسب مع السهرات والعمل، كونه يضفي حيوية وإشراق للإطلالة وضموه بلمسات خفيفة في اكسسوارات للحصول على إطلالة جريئة وواثقة.

تدريجات اللون الأزرق، يمكنم اعتماد تنسيقها مع اللون الأحمر الدارج، لإطلالة جرئية أو مع الأبيض لإطلالة الشاطئ، والألوان الباستيل هادئة أو حيوية تعزز إشراقة الإطلالة وأناقتها، كما يعد الأخضر من الألوان الغنية والعميقة، ما يجعله مناسب للارتداء في العديد من المناسبات، ويضفي لمسة من الأناقة والجمال على أي إطلالة.