محافظ القليوبية: اعتماد التصميمات الهندسية لموقف كفر شكر

عقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعًا موسعًا لمناقشة استكمال أعمال إنشاء سوق حضاري لمدينة القناطر الخيرية، وإنشاء موقف سيارات عمومي، بالإضافة إلى اعتماد تصميم الرسومات الهندسية لموقف سيارات كفر شكر الذي سيجري إنشاؤه خلال الفترة القليلة المقبلة تحت إشراف وتنفيذ مديرية الإسكان بالمحافظة.

مشروع السوق الحضاري لمدينة القناطر

بدأ محافظ القليوبية اجتماعه لمناقشة أعمال استكمال مشروع السوق الحضاري لمدينة القناطر الخيرية، حيث تم إنشاء 20 محلًا تجاريًا بمساحة 10 أمتار لكل محل، وتم تشطيبها على أعلى مستوى من الخامات لتأجيرها لشباب المنطقة وبلغت تكلفة المشروع 3 ملايين جنيه، كما تعمل المحافظة على إنشاء 20 محلًا مميزًا آخر على غرار تلك المحلات ليصبح إجمالي ما سيتم انشاؤه من المحلات المميزة 40 محلًا.

إنشاء 112 باكية

كما ناقش المحافظ إنشاء 112 باكية لتستوعب جميع الباعة الجائلين وأصحاب العمالة اليومية بمدينة القناطر الخيرية بسوق الثلاثاء لتكون مصدر رزق لهم فضلا عن منع التكدسات المرورية بسوق الثلاثاء، بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري وخلق فرص عمل للشباب.

مواقف سرفيس حضارية

كما تواصل محافظة القليوبية تنفيذ خطة إنشاء مواقف سرفيس حضارية لتكون بديلاً عن المواقف العشوائية، لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وتعكس مظهرا غير حضاري، حيث ناقش المحافظ خلال اجتماعه اليوم أعمال إنشاء موقف سيارات لمدينة القناطر الخيرية، لتحسين حركة المرور وتوفير ساحات انتظار ونقاط ترفيهية وتجارية حضارية تليق بالحياة الكريمة التي تنشدها الدولة لكل مواطن.

كما وافق المحافظ خلال اجتماعه اليوم على الرسومات والتصميمات الهندسية لموقف مدينة كفر شكر، والذي يعد نموذجا حضاريا مُتميزاً ومُتكاملاً مزوداً بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين، فضلًا عن إنشاء مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من 300 سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة، وسيتم البدء في الإنشاءات الخاصة بالموقع خلال الفترة المقبلة، وسيتم إنشاء محلات للشباب داخل الموقف كخدمة متكاملة للمترددين على موقف السيارات، ولإيجاد فرص عمل للشباب.