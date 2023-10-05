إطلاق منصة إلكترونية لتشجيع السائحين على إقامة حفلات الزفاف بمعابد الأقصر

تشهد معابد الأقصر، إقبالا كبيرا على نمط سياحي جديد يدعى سياحة الزفاف، إذ شهد العام 2023، إقامة 22 حالة زفاف لسائحين داخل المناطق السياحية والأثرية.

وفي هذا السياق، دشنت لجنة تسويق السياحة الثقافية مبادرة ومنصة إلكترونية تحمل عنوان «ابدأ حياتك من الأقصر»، لحث الأجانب على إقامة حفلات زفافهم في المناطق الأثرية والسياحية في الأقصر بالمجان.

22 حفل زفاف بمعابد الأقصر في 2023

وتتلقى المنصة طلبات الراغبين في الاحتفال بزفافهم بعدة لغات وهى الإنجليزية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية وسيجري إضافة عدة لغات خلال المرحلة المقبلة.

نمط سياحي جديد

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن المبادرة والمنصة الالكترونية دشنت بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، وتهدف لجذب نمط سياحي جديد من الراغبين في بداية حياتهم الزوجية من أهم مدينة أثرية في العالم مما ينعكس على حركة السياحة الوافدة للأقصر.

حفل الزفاف بمعابد الأقصر

وأضاف عثمان، أن من يسجل بالمنصة سيحصل على العديد من المميزات والهدايا أهمها إقامة حفل الزفاف بمعابد الأقصر أو الكرنك أو الدير البحري مجانا، والحصول على إقامة مجانية كاملة لمدة ثلاث ليال في أحد الفنادق السياحية المميزة وكذلك على هدية فرعونية صممت خصيصا لهذا الحدث، وهى وثيقة الزواج على بردية فرعونية فضلا عن الهدايا الأخرى.

إقامة حفلات الزفاف والخطوبة

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن فكرة تدشين المبادرة والمنصة جاء بعد الإقبال الكبير من السائحين خلال السنوات الماضية على إقامة حفلات الزفاف والخطوبة في المناطق الأثرية والسياحية بالأقصر، إذ جذبت الأقصر عشرات السائحين الذين عقدوا قرانهم وإعلان خطوبتهم في معابد الاقصر وفي البالون الطائر بغرب الأقصر.

وتابع رئيس لجنة السياحة الثقافية ، أن عدد حالات الزواج التي جرت في الأقصر منذ بداية العالم بلغت 22 حالة، بينما منذ بداية هذا العام هناك 78 طلب لسياح يرغبون في إقامة حفل زفاف أو خطوبتهم أو الاحتفال بذكرى زواجهم في المناطق الأثرية، مشيرًا إلى أن الاستقرار الذي تشهده مصر جعل جميع دول العالم ومنها الصين وأمريكا اللاتينية يسعوا للاحتفال بهذه المناسبات في مصر.

وأكد عثمان أن سياحة الزفاف توجد في كثير من دول العالم، وهناك شركات سياحة متخصصة في هذا الأمر، موضحًا أن هذا النوع من السياحة يقوم به أثرياء ومستوى إنفاقهم يعادل 8 أضعاف السائح العادي.