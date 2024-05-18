«البيئة»: الإعداد لبدء المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرا حول آخر مستجدات الاستثمار في تحقيق التوافق البيئي في الصناعة.

وأكدت في بيان أن دعم الصناعة في مجال التوافق البيئي يعد من أقدم مجالات الاستثمار البيئي في مصر، إذ بدأت وزارة البيئة برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الأولى منذ عام 1997، وامتد لثلاث مراحل متتالية بإجمالي استثمارات بلغت «300» مليون يورو، بهدف دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج.

الشركات المدرجة بقائمة المشروعات

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات حتى نهاية العام الماضي بلغ «22» منشآة صناعية لعدد «30» مشروعا فرعيا بإجمالي استثمارات تبلغ 192,19 مليون يورو، وتشمل صناعات الأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم، والكيماويات، والنسبج، والزجاج، والصناعات الغذائية، إذ تصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131،34 مليون يورو، بالإضافة إلى «36» مشروعا فرعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة «SME» بإجمالي استثمارات 19،681 مليون يورو.

وأوضحت دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه يجرى الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي «250» مليون يورو.

البرنامج يقدم الدعم للمنشآت الصناعية

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة «إزالة الكربون»، بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والبترول، يعد من المجالات الواعدة للاستثمار البيئي وبناء شراكات مع العديد من الدول ومنها فرنسا والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن البرنامج يقدم للمنشآت الصناعية الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة «قرض ميسر + منحة 20% من قيمة المشروع»، وتؤدي المنحة التي تحصل عليها المنشآت المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.