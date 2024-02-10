مديرية العمل بالقاهرة: المحافظة تضم أكثر من 25 ألف منشأة صناعية

كشف تقرير صادر عن مديرية العمل بالقاهرة بشأن المنشآت الصناعية وتوزيعها بالعاصمة، أن عدد المنشآت الصناعية بالمحافظة بلغ 25 ألفا و137منشآة، ونسبة المنشآت الصناعية بالمنطقة الجنوبية بلغت النسبة الأكبر 35.3% يليها المنشآت الصناعية بالمنطقة الشرقية بنسبة 23.1% يليها المنطقة الغربية بنسبة بلغت نحو 19.7%، والنسبة الأقل كانت للمدن الجديدة بلغت 5.4% يليها المنطقة الشمالية بنسبة 16.5%.

نسبة القطاع الخاص

وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص يوجد به أكبر نسبة من المنشآت الصناعية التي تضم أكثر من 50 عاملا، حيث بلغت 69.4% يليه قطاع الأعمال العام بنسبة 16%، وذلك بإجمالي المنشآت الصناعية بالمحافظة، ويوجد بالقطاع المشترك أقل نسبة من المنشآت الصناعية حيث بلغت 0.1% يليها نسبة القطاع الاستثماري وبلغت 1% ثم القطاع الحكومي وبلغت نسبة 13.5%.

وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية التي تضم من 10 إلى 50 عاملا بالمحافظة، أوضح التقرير أن أكبر نسبة توجد بالقطاع الخاص، حيث بلغت 95.36% يليه قطاع الأعمال العام بنسبة 2.36% ثم قطاع الأعمال الحكومي بنسبة 2.19% بينما احتل القطاع الاستثماري أقل نسبة من المنشآت الصناعية حيث بلغت نسبته 0.02% يليه القطاع التعاوني بنسبة 0.07%، وذلك من إجمالي المنشآت الصناعية التي يعمل بها من 10 إلى أقل من 50 عاملا بالمحافظة البالغ نحو 4073 منشأة صناعية.

عدد المنشآت الصناعية

وكشف التقرير عن عدد المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 عمال بالقطاع الخاص نحو 18 ألفا و704 منشآت، وأعلى نسبة من تلك المنشآت موجودة في أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة وبلغت 38.5% يليها المنطقة الشرقية بنسبة 21.3% ثم المنطقة الشمالية بنسبة 18.7%.