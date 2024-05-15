سفير الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتقديم الدعم الفني والمالي للاستثمارات الأجنبية بمصر

قال كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشجع على تحسين الاستثمارات الأوروبية في مصر، إذ إنه خلال لقاء سابق له مع رجال الأعمال الأوروبيين سألهم عن احتياجاتهم لزيادة الاستثمار، ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بذلك، متابعا: «وعليه سنأتي بالقطاع الخاص من أوروبا في المؤتمر المقبل ليتقابلوا مع الجانب المصري للوقوف على ما يحتاجونه من أجل زيادة فرص الاستثمار».

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، خلال مؤتمر صحفي بالإسكندرية، اليوم، أنه سيتم عقد مؤتمر الاستثمار القادم الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيكون هناك عدد من الوفود المختصين بالجوانب الاقتصادية وتمثيل الدول الأعضاء من الاتحاد الأوروبي.

سفير الاتحاد الأوروبي: مهتمون بجذب المستثمرين إلى مصر

وذكر: نحن مهتمون بقدوم رؤساء الشركات الأوروبية الكبرى ونحن نثير الاهتمام لهم لتحسين الجانب الاقتصادي، لافتا إلى أن الاهتمامات بالمستثمرين يكون من خلال تشريعات يُمكن استخدامها بشكل إيجابي لتشجيعهم أكثر للقدوم إلى مصر، بالإضافة إلى الضمانات التي تتم للمستثمرين والمُقرضين.

38% من الاستثمارات المباشرة الأوروبية

وتابع: أن ما تم الإعلان عنه منذ 6 أسابيع عن الإصلاح الاقتصادي هو أمر استقبلناه بشكل إيجابي، ونحن مُستعدون لتقديم الدعم الفني لمصر والتمويل لضمان هذه الاستثمارات، مختتما أن البداية تمثلت في مستوى رفيع بنسبة 38% من الاستثمارات المباشرة الأوروبية.