«خريجي مدارس الراهبات»: تمكنا من شراء جهاز فحص اللوكيميا لمستشفى الأطفال في سموحة

قالت مريم محمد، المتحدث الرسمي باسم جروب خريجي مدارس الراهبات حول العالم، إن جروب «ESFA» بدأ بشكل مغلق على خريجي المدارس وبعد حصولهم على الإشهار والصفة الرسمية قاموا بجعل الصفحة مفتوحة لكل العالم، والتي من خلالها يتم نشر كل الأخبار الخاصة بمدارس الراهبات وعمل اللجان والأحداث الفنية والثقافية داخل وخارج مصر.

هدف صفحة ESFA

وأضافت مريم، خلال حوارها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان سناء منصور وجاسمين طه زكي، أن «ESFA» اختصار اسم مؤسسة خريجي مدارس الراهبات والرهبان في الإسكندرية، لافتةً إلى أن الهدف من الصفحة هو دخول الناس عليها والتعرف على الأنشطة البسيطة التي قدمتها المؤسسة خلال سبع سنوات ماضية.

إسهامات مؤسسة ESFA

وفي سياق متصل، واصلت شيرين فايز، المستشار التربوي وأمين الصندوق الخاص بالمؤسسة: «أكبر إسهام تمكنت المؤسسة من تنفيذه كان من خلال تبرعات الأعضاء وجرى جمع 180 ألف جنيه وتمكنوا من شراء جهاز للمستشفى الجامعي للأطفال بسموحة لمرضى اللوكيميا والفشل الكلوي، وفي الوقت الحالي يتم جمع تبرعات أخرى بهدف الإسهام في أعمال خيرية أخرى».