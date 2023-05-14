خطوات التقديم في مدارس الراهبات بمصر 2023

تتميز مدارس الراهبات بالتعليم الجيد ولكن إلى جانب ذلك يوجد اهتمام تربوي مميز، وتقبل هذه المدارس من سن فوق الـ 5 سنوات وتحت الـ6 سنوات، وكثافة الفصل ليست كبيرة، كما أن المصاريف ليست عالية أيضًا قياسًا بالمدارس الأخرى، والأغلبية تكون فرنسية وإنجليزية وألمانية، وننشر في التقرير التالي ووفقا لما أعلنته العديد من المدارس خطوات التقديم في مدارس الراهبات في مصر 2023.

مدرسة راهبات الأرمن كاثوليك

- سيتم فتح رابط تقديمات الحضانة بداية من اليوم ويقفل في موعد أقصاه 15 مايو الجاري ولن يفتح مرة أخرى من الرابط.

- يجب أن تبدأ السن في أول أكتوبر 29- 11 - 5 يومًا حتى سن 5،7 (خمس سنوات وسبعة شهور).

في حال وجد مكان سيكون تنسيق ثان وينزل بالسن تدريجيًا حتى اكتمال العدد المطلوب وعادة لا يكون تنسيق ثالث.

- أولويات القبول للأخوات، لبنات المدرسين والمدرسات.

- ومن تسجل اسمها مرتين لأي سبب كان يلغى الاسمين ولن يؤخذ بعين الاعتبار.

- في حال ثبت أي معلومة خطأ مسجلة عن الطفلة يلغى التسجيل.

- في حال تم الاتصال برقم التليفون المسجل لإبلاغ بقبول الطفلة بعد الانترفيو ولم يرد على المكالمة يلغى الاسم من التسجيل.

- سيتم وضع الأسماء للانترفيو على فيسبوك بعد قفل لينك التنسيق لذلك يجب متابعة الصفحة.

- بداية المقابلات مع الوالدين (الانترفيو) ستكون في 1 يونيو 2023 من الساعة التاسعة صباحًا حتى نهاية آخر اسم موجود بالقائمة.

الانترفيو منظم على أن يبدأ من الأكبر سنا حتى اكتمال العدد المطلوب للمدرسة والتوقف عند اكتمال العدد حتى لو كان لكم موعد مع المدرسة للانترفيو، يلغى الموعد وتتوقف التقديمات.

مدرسة يوسف مصر الجديدة

أعلنت إدارة مدرسة يوسف مصر الجديدة خطوات التقديم كالتالي:

* عن فتح باب التقديمات لمرحلة رياض أطفال KG1 عمر الطفلة من 5 سنين إلى 6 سنوات والتسجيل عبر هذا الرابط:

وسوف يتم غلق الرابط يوم السبت الموافق 20/5/2023.

وابتداء من يوم السبت الموافق 27/5/2023 يجب متابعة صفحة المدرسة يوميا لمعرفة ميعاد المقابلة.

تعلن إدارة مدرسة يوسف مصر الجديدة عن فتح باب التقديمات لمرحلة ما قبل رياض أطفال B.B.C. عمر الطفلة من 4 سنين إلى 5 سنين إلا يوم والتسجيل عبر هذا الرابط.

وسوف يتم غلق الرابط يوم السبت الموافق 20/5/2023 وابتداء من يوم السبت الموافق 27/5/2023 يجب متابعة صفحة المدرسة يوميا لمعرفة ميعاد المقابلة.

* مدرسة القديس يوسف العباسية

وأعلنت مدرسة القديس يوسف العباسية، التقديم لمرحلة رياض الأطفال KG1 للسنة الدراسية 2023-2024 قائلة: الرجاء الدخول على هذا الرابط وملء البيانات.

يجب متابعة صفحة المدرسة يوميا ابتداء من السبت الموافق 27 مايو، وفقا للتعليمات:

تعليمات مهمة:

1- حضور الأب والأم والطفلة.

2- الالتزام بالمواعيد التي سوف تحدد فقط.

4- إحضار الأوراق المطلوبة وهي:

* أصل شهادة الميلاد الحديثة (الرقم القومي)

* صورة البطاقة الصحية الصادرة من مكتب الصحة.

* عدد 8 صور للطفلة.

*صورة من البطاقة للأب والأم سارية المفعول.

*صورة من مؤهل الأب والأم (ويشترط مؤهل عال) وتكون واضحة.

*إحضار الأدوات الشخصية (قلم جاف أزرق - قلم رصاص - علبة ألوان للطفلة - ملف بكبسولة).

سوف يتم غلق لينك التقديم يوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023.