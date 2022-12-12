مطران إيبارشية «طيبة» للأقباط الكاثوليك يلتقي الراهبات الجدد

التقى الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الأخوات الراهبات بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

وبدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، إذ رحب الأب المطران بالأخوات الراهبات الجدد، كما شكر الراهبات اللواتي تركن المطرانية، ثم تمّ عرض بعض أنشطة الإيبارشية.

مشاركة الكنيسة الكاثوليكية بمؤتمر المناخ

وأوصى الأنبا عمانوئيل بضرورة مشاركة الرهبانيات المختلفة في مؤتمرات الإيبارشية، مؤكدًا أهمية الافتقاد وزيارة العائلات، كما تحدث حول أخبار الكنيسة الجامعة، والمحلية، أهمها مؤتمر المناخ، ومشاركة الكنيسة الكاثوليكية فيه.

تلا ذلك، لقاء روحي قدمه القمص يوسف أقلاديوس، وكيل المطرانية، تحدث فيه حول أهمية الصمت في حياتنا، وحضور يسوع من خلال الصمت، كما تكلم أيضًا عن الطاعة المريمية.

وفي نهاية اللقاء، قدم راعي الإيبارشية الهدايا التذكارية للأخوات الراهبات، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وفي سياق آخر، شجى كورال جمعية الصعيد للتربية والتنمية، بقيادة المايسترو هيام توفيق، تزامنًا مع فعاليات معرض أخميم وحجازة، برعاية لولا لحام، والمقام حاليًا، بالمقر الإداري للجمعية، بالظاهر.

عرض الأغاني التراثية

شارك في الاحتفالية المهندس وحيد نجيب، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، بجانب فريق العمل الإداري بالجمعية، يتقدمهم السيد هاني صابونجي، مدير عام الجمعية، إضافة إلى هناء جميل، المدير الإداري لفريق الكورال، كما انضم للاحتفالية أيضًا رواد، وزوار المعرض.

وتوالت الأغاني التراثية ما بين الأداء الفردي، والأداء الجماعي، إحياءً للموروث الثقافي الموسيقي، والفني لصعيد مصر.

تجدر الإشارة إلى أن كورال جمعية الصعيد للتربية والتنمية، تأسس عام 1987، إذ يضم في نسخته الحالية نحو تسعة عشر عضوًا من الجنسين، تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة، والعشرين عامًا، بصحبة الفرقة الموسيقية.