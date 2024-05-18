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«القاهرة الإخبارية»: شهيد ومصابون في قصف الاحتلال شرق مخيم المغازي بغزة

كتب:

حسن سمير
05:57 م | السبت 18 مايو 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل سقوط شهيد ومصابين في قصف للاحتلال استهدف شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

 

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