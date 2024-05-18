«القاهرة الإخبارية»: شهيد ومصابون في قصف الاحتلال شرق مخيم المغازي بغزة كتب: حسن سمير 05:57 م | السبت 18 مايو 2024 غزة - أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل سقوط شهيد ومصابين في قصف للاحتلال استهدف شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب يجتمع الليلة لاستئناف بحث قضية المحتجزين بقطاع غزة انطلاق المرحلة الثانية من توثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة صاحب مبادرة «حقهم علينا»: ننقل مصابي غزة الموجودين في مصر بالمجان باحثة بـ«المصري للفكر»: الأكاذيب الإسرائيلية واضحة منذ بداية الحرب على غزة غزة فلسطين جيش الاحتلال بقلم حسن سمير