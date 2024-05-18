سناء منصور تشيد بمبادرة حياة كريمة لدعم طلاب الثانوية العامة: هتساعدهم بشكل كبير

علقت الإعلامية سناء منصور، على مبادرة حياة كريمة الجديدة لطلاب الثانوية العامة «تقدر في 10 أيام» لدعم طلاب الثانوية العامة والتي تشمل عدة محاور: «مراجعات أكاديمية شاملة، وفيديوهات تعليمية، ومسابقات وجوائز».

وقالت «منصور» خلال تقديم برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc» إنها مبادرة مهمة للغاية لطلابنا في الثانوية العامة والتي تعمل على مساعدتهم بشكل كبير أنهم يجمعوا المنهج قبل الامتحانات في وقت قياسي، موضحة أنها ستوفر مراجعات مجانية بالكامل لكل المنهج أون لاين وذلك من خلال موقع حياة كريمة.

واختتمت: «بنتمنى التوفيق والنجاح لكل طلاب الثانوية العامة، متخافوش ادخلوا امتحاناتكم وإنتم مرتحين».